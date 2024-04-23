ذكرى تحرير سيناء.. فتح أبواب متحف السكة الحديد مجاناً للجمهور غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فتح أبواب متحف السكة الحديد للجمهور مجانا وذلك يوم الأربعاء الموافق 24/4/2024 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.

يأتي ذلك في إطار مشاركة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في الاحتفال بعيد تحرير سيناء وتنفيذا لتوجيهات المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة.

ويعد متحف السكة الحديد، واحدا من أعرق وأقدم متاحف السكك الحديدية في العالم والذي تم افتتاحه في 15 يناير 1933وإعادة تطويرة وافتتاحة في مارس 2016.

ويتيح المتحف لزواره إمكانية التعرف على مراحل تطور السكك الحديدية في مصر من خلال نماذج لقطارات وعربات من حقب زمنية مختلفة، وكذلك متابعة أنظمة الإشارات ووسائل التشغيل اليدوية القديمة من خلال لافتات استرشادية تمنح الزائر كل ما يريد من معلومات مصاحبة للقطع والتحف الفنية المُبهِرة.

كما يوجد بالمتحف مكتبة تحتوي على العديد من الكتب والمجلدات التاريخية والنادرة التي تتناول تاريخ السكة الحديد داخل مصر وخارجها.