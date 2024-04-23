جريمة الطابق الـ13.. الرضيعة جانيت ضحية دليفري بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

ما إن تركت والدة جانيت جمعة البالغة من العمر 10 أشهر مع شقيقتها الكبرى للهو لحين الانتهاء من بعض الأعمال المنزلية، استغل عامل دليفري الأمر الذي انتهى بفاجعة هزت مواقع التواصل في مصر، ودشن مستخدموها ومؤسسة حقوقية هاشتاج (حق جانيت).

انشغلت الأخت الكبرى 6 سنوات عن شقيقتها للحظات، خرجت الرضيعة إلى خارج الشقة بأحد عقارات منطقة الكيلو أربعة ونص بمدينة نصر، حينها لاحظها عامل دليفري يسكن بذات العقار فقرر خطفها والاعتداء جنسيًا عليها.

داخل شقة في الطابق الـ13، كمم المتهم فاه الصغيرة مانعًا صراخها، اعتدى عليها جنسيا لكن خوفه من بكائها المستمر وصرخاتها دفعتها لخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، حينها قرر الاحتفاظ بالجثة حتى الثانية صباح الجمعة الماضية، حيث غادر العقار ورماها بأحد الحدائق.

في ذاك الوقت كانت أسرة الضحية تبحث عنها برفقة آخرين من الجيران حتى عثروا عليها ملقاة بحديقة قريبة تشتعل النيران بجانبها ضمن خطة المتهم لإخفاء معالم جريمته بحرقها، وفق التحقيقات وأقوال الأم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية عبر تفريغ الكاميرات وتتبع خط سير المتهم من التعرف على هويته وضبطه.

واعترف المتهم 22 سنة أنه اعتدى جنسيا على الرضيعة جانيت ثم خنقها خوفًا من افتضاح أمره.

وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالاعتداء جنسيًا على المجني عليها وقتلها.