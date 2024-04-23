تأجيل إعادة محاكمة متهمين بـ "أحداث مجلس الوزراء " لـ 19 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة محاكمة متهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، لجلسة 19 مايو المقبل، للاطلاع والاستعداد للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية تهم إحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجلس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".