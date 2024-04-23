الأمن يكشف حقيقة سير "النقل الثقيل" في الحارات المخالفة بالشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن قيام بعض قائدي سيارات "النقل الثقيل" بالسير في الحارات المخصصة للسيارات الملاكي بسرعات عالية على طريق السويس الصحراوي، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وتبين أن الموقع المشار إليه يقع بمنطقة كوبري طلعت مصطفى "بالكيلو 36" منطقة (الشروق 1) وأنه لايوجد به طريق مخصص لسير مركبات النقل في الاتجاهين نظرًا لتعارض جسم كوبري والالتفاف مع الطريق الداعم بذات الموقع، مما يدفع سيارات النقل للخروج من الطريق الداعم إلى الطريق الرئيسي والعودة مرة أخرى.

كما اضطلعت الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات مرورية بالطريق المشار إليه أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (98) مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية بطول الطريق المشار إليه، وجاري استمرار الحملات لضبط كل ما يشكل مخالفة.