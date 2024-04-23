لتصوير مقاطع فيديو.. ضبط مكتب "كاستنج" لاستقطاب الفتيات في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من ضبط مكتب كاستينج بدون ترخيص بالجيزة؛ لاستقطاب الفتيات وتصوير مقاطع فيديو بدون ترخيص.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة مكتب "كاستينج-بدون ترخيص" كائن بمحافظة الجيزة، واستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية، مستخدماً معدات تصوير وأجهزة حاسب آلي محمل عليها مصنفات سمعية بصرية "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر المكتب وأمكن ضبط المدير المسئول، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط إستوديو تصوير بداخله "هارد ديسك، كاميرا ديجيتال".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.