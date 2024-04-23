"للنصب على راغبي الدراسة بالخارج".. ضبط صاحب أكاديميتين تعليميتين بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على صاحب أكاديميتين تعليميتين للنصب على راغبي الدراسة خارج البلاد بمدينة نصر.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص " له معلومات جنائية"؛ بإدارة كيانين تعليميين وهميين "بدون ترخيص" كائنان بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، للنصب والإحتيال على راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم والترويج عبر "الإنترنت" بأن شركتيه حاصلتين على وكـالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية خلافاً للحقيقة بقصد إستقطابهم والإستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته 2 هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.