موظف مفصول وراء سرقة 5.8 مليون جنيه من ماكينات الصراف الآلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية لغز وجود عجز يُقدر بحوالي (5 مليون و800 ألف جنيه) بماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك.

تبلغ لقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة من مسئول بإحدى شركات نقل الأموال وبرفقته فني ماكينات صراف آلي بذات الشركة - مقيم بمحافظة الجيزة، وقرر الشاكي اكتشاف الشركة محل عمله بوجود عجز يُقدر بحوالي (5 مليون و800 ألف جنيه) بماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك التي تتولى الشركة مسئولية تغذيتها بالأموال واتهم فني الماكينة المرافق له لمسئوليته عن عملية تغذية تلك الماكينات.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم المذكور، وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة مع موظف بالشركة مفصول وتم ضبطه، وأرشدا عن (كمية من المشغولات الذهبية – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 15 جهاز حاسب آلي) "تحصلا عليها من المبلغ المستولى عليه".

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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