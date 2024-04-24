بقطع في الرقبة.. كشف لغز مقتل عامل بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقتل عامل بالمنوفية وضبطت مرتكب الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (عامل- مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح قطعي بالرقبة وتوفى متأثراً بإصابته.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه وسائق مركبة توكتوك؛ لخلافات بينهما قام خلالها السائق بالتعدي عليه بسلاح أبيض محدثاً إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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