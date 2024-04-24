50 مليونًا في 24 ساعة.. ضربة أمنية لتجار العملة الصعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تواصل الأجهزة الأمنية ضرباتها الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي (العملة الصعبة) والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي (السوق السوداء).

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 50 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضا:

جريمة الطابق الـ13.. الرضيعة جانيت ضحية دليفري بمدينة نصر

لتصوير مقاطع فيديو.. ضبط مكتب "كاستنج" لاستقطاب الفتيات في الجيزة

"سألته اتأخرت ليه راح مخلص عليها".. قصة مقتل فتاة المحلة على يد زوجها

"خطف واغتصاب وقتل".. لغز اعتداء عامل دليفري على رضيعة سودانية بمدينة نصر