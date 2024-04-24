ارتكبوا 14 واقعة.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 عناصر إجرامية، مقيمين بدائرة قسمي شرطة "أول وثان المنيا"، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية متخذين من دائرة قسم شرطة أول المنيا والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 14 واقعة، وأرشدوا عن دراجتين ناريتين بمسكني إثنين منهم، وأضافوا بتصرفهم بباقي الدراجات النارية بالبيع لدى عميليهما "سيئا النية" (ميكانيكي، عامل – مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا).

تم ضبطهما وأرشدا عن المسروقات 11 دراجة نارية، تروسيكل".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.