حفرة 6 أمتار.. ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، القبض على 4 أشخاص بسوهاج لقيامهم بالحفر داخل مسكن أحدهم بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار

تبلغ لقسم شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج بقيام بعض الأشخاص بالحفر داخل عقار كائن بدائرة القسم بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

وبالانتقال والفحص بمشاركة قطاع الأمن العام تم ضبط 4 أشخاص وعُثر بإحدى غرف العقار على حفرة دائرية قطرها متر ونصف وبعمق 6 متر- أدوات الحفر.

واعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالعقار محل البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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