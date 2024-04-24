حريق كبير في مصنع مسبوكات بالوراق .. والحماية المدنية تسيطر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة، حريق ضخم شب في مصنع شركة النصر للمسبوكات المصرية على طرق الوراق المناشي دون وقوع إصابات.

بلاغ ورد من إدارة شرطة النجدة إلى قوات الدفاع المدني بالجيزة، يفيد نشوب حريق ضخم التهم مصنع النصر للمسبوكات المصرية على طريق الوراق المناشي أمام قرية طناش.

على الفور عززت الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل إمتداده لباقي المصنع.

جاري أعمال التبريد من قبل قوات الحماية المدنية لمنع تجديد ألسنة النيران مرة أخري.

جري اتخاذ الإجراءات القانوينة وانتدابت النيابة المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحريق.