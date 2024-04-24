خلال أيام.. عزة مصطفى تكشف موعد انتهاء خطة تخفيف أحمال الكهرباء - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشفت الإعلامية عزة مصطفى، موعد إلغاء قرار تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات، مشيرة إلى أن القرار سيتم إلغاؤه بداية من منتصف شهر مايو المقبل.

ونقلا عن مصادر حكومية، أكدت الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن القرار يأتي من أجل التخفيف على المواطنين في ظل الارتفاع غير العادي لدرجات الحرارة الماضية والمقبلة.

وأوضحت، أن هناك انفراجة كبيرة في عمليات إمداد الوقود اللازم لتوليد الكهرباء، بداية من شهر مايو المقبل، وفقا لما أشارت إليه المصادر الحكومية.

وشددت الإعلامية عزة مصطفى، على أن الحكومة تسعى جاهدة الفترات المقبلة من أجل تنفيذ القرار وسعيها للتخفيف على المواطنين.

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