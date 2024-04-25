"شموا كلوا".. تفاصيل اختناق أطفال داخل حمام سباحة نادي الترسانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي وصابر المحلاوي:

تجري نيابة شمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في إصابة عدد من الأطفال بالاختناق في حمام السباحة بنادي الترسانة.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى وقوع الحادث نتيجة خلل في جهاز ضخ غاز الكلور لحمام السباحة ما أدى لاختناق عدد من الاطفال وتم نقلهم إلى مستشفيات متعددة حكومية وخاصة.

وأضافت التحقيقات أن أغلب حالات الإصابات خرجت من المستشفى بعد استقرار حالتها بينما يجرى الآن حصر أعداد المصابين، حيث أن عدد من الأهالي اصطحبوا أبنائهم إلى مستشفيات أخرى بخلاف التي نقلت سيارات الإسعاف المصابين إليها.

من جانبه أكد مصدر مطلع، وصول عدد المصابين إلى 15 حالة بينهم أطفال، الذين تعرضوا إلى حالات اختناق جراء حدوث تسرب لمادة الكلور داخل حمام سباحة بالنادي.

وتجري الجهات المختصة التحقيقات الموسعة بشأن الواقعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومنع تجدد تسرب غاز الكلور داخل حمامات السباحة بالنادي.

وشهد نادي الترسانة الرياضي حادث إصابة عدد من الأطفال باختناق؛ عقب استنشاقهم غاز الكلور، أثناء تواجدهم في حمام سباحة، وعلى الفور تم نقل الأطفال إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا بإصابة صغار باختناق داخل نادي الترسانة، وجار مباشرة التحقيقات.

تدخل رسمي

من جانبه صرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجه اللجنة الطبية العليا بالوزارة؛ بمتابعة حادث اختناق أطفال داخل حمام سباحة بنادي الترسانة الرياضي.

وذكر المتحدث الرسمي أن وزير الشباب والرياضة شدد على ضرورة المتابعة الدقيقة لجميع الأطفال المصابين باختناق أولًا بأول حتي خروجهم جميعاً من المستشفيات التي نقلوا إليها.

كما أشار محمد الشاذلي إلى أن جميع حالات الأطفال الذين أصيبوا باختناق داخل حمام السباحة بنادي الترسانة، حالاتهم مستقرة تماماً، ويجري لها فقط بعض الفحوصات الطبية اللازمة للإطمئنان بشكل كبير عليهم ومن المتوقع خروجهم جميعا من المستشفى خلال الساعات المقبلة.