قبل شم النسيم.. ضبط 22 طن لحوم وأسماك ورنجة وفسيخ فاسدة بالقاهرة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، أن المديرية قادت حملة مكبرة على الأسواق على مدار يومين تمكنت خلالها من ضبط 22 طن مقطعات ومصنعات لحوم، ومفروم، وكبدة، وبرجر، وأسماك، ورنجة وفسيخ غير صالحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير 35 محضرًا وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

وشدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على مديرية الطب البيطري بالقاهرة، بتكثيف الحملات على الأسواق للتأكد من صلاحية السلع وتوافر كل الخدمات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين، ومباحث التموين، والأحياء، ورفع درجة الاستعداد لاستقبال احتفال المسيحيين بعيد القيامة، واحتفالات شم النسيم وأعياد الربيع.

وطالب محافظ القاهرة، مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع مديريتي التموين والصحة لاتخاذ التدابير الوقائية، وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم، والدواجن المجمدة والطازجة، ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها، ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك، وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.