حدث في 8 ساعات| غلق مقبرة أسرة محمد علي.. وبدء تطبيق المواعيد الصيفية للمحلات

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت مصر، اليوم الخميس أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها الرئيس عبدالفتاح السيسي، يهنأ القوات المسلحة والشعب المصرى بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعلن بدء العمل بالتوقيت الصيفي.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مواعيد القطارات.. السكة الحديد: بدء تطبيق التوقيت الصيفي خلال ساعات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من مساء اليوم الخميس الموافق 25/4/2024.

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أمطار رعدية وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه اعتبارًا من غدًا الجمعة، تشهد درجات الحرارة انخفاضًا بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات مئوية على شمال الصعيد، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على جنوب الصعيد.

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تكثيف الرقابة على المخابز.. طلب إحاطة لتفعيل أسعار الخبز السياحي الجديدة

تقدم النائب محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لتشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق ومخابز العيش السياحي للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار.

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السيسي عن ذكرى تحرير سيناء: تعكس قوة وصلابة عزيمتنا في استرداد كل شبر من أرضنا

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، القوات المسلحة والشعب المصرى بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، التي توافق اليوم 25 أبريل.

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السياحة: غلق مقبرة أسرة محمد علي وتعديل رسوم زيارة بعض المناطق الأثرية - تفاصيل

كشف مصدر بغرفة شركات السياحة، أن الغرفة عممت منشورًا بشأن قرارات المجلس الأعلى للآثار بتاريخ 4 أبريل 2024.

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تعرف على موعد صلاة الجمعة مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد صلاة الجمعة غدًا حسب التوقيت الصيفي، وذلك مع انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي منتصف ليل اليوم وذلك وفق قرار مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي بشأن تطبيق التوقيت الشتوي والذي تم خلاله تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة.

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غلق المقاهي 1 صباحًا.. بدء تطبيق المواعيد الصيفية للمحلات بعد ساعات

تبدأ وزارة التنمية المحلية، مع نهاية اليوم الخميس 25 أبريل 2024، في تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة والمولات والمطاعم والمقاهي والورش وغيرها من الأنشطة.

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