"فيديو كول" مع مصري بالكويت.. "صغير شبرا" سرقت أعضائه خلال "بث مباشر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أصدرت النيابة العامة، بيانًا صحفيًا بشأن التحقيقات الجارية في واقعة العثور على جثمان طفل في شقة بشبرا الخيمة بعد أن قتله شخص للإتجار في أعضائه.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المجني عليه، 15 سنة، اُنتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته.

وقال المتهم إنه دبر لجريمته بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ خمسة ملايين جنيه، وعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية "الفيديو كول"، طلب منه إزهاق روحه تمهيدًا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية "الفيديو كول" أيضًا، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك، إلا أنه بعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك.

ولا تزال النيابة تجرى التحقيقات مع 3 متهمين في القضية بينهم طفل، 15 سنة، ووالده جرى ترحيلهما من دولة الكويت من الإنتربول، وآخر قتل المجني عليه ونزع أعضائه بتعليمات منهما.