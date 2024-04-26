أكاديمية الشرطة تواصل تنظيم دورات للكوادر الأمنية الأفريقية ودول الكومنولث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة" بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية احتفالية لتخريج المتدربين بالدورات التدريبية في مجالات (مكافحة الإرهاب الدولي – الإدارة الإستراتيجية وتنمية الموارد البشرية في الأجهزة الأمنية – مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية) بإجمالي 61 متدرب ومتدربة من الكوادر الأمنية الأفريقية ودول الكومنولث يمثلون 22 دولة افريقية، و5 دول كومنولث.

وخلال كلمته أكد مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة حرص الوزارة على تقديم برامج تدريبية متطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية، بما يكفل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمي يسهم في تحقيق أمن واستقرار الشعوب.

وأكد الأمين العام للوكالة أن تعزيز الأمن والاستقرار في دول القارة الأفريقية يمثل أحد أولويات عمل الوكالة في سبيل نشر التنمية بما يحقق رفاهية الشعوب وينشر السلم والاستقرار.

وقد تلقى المتدربون برنامجاً تدريبياً وتعليمياً مواكباً لأحدث المستجدات في مجال التدريب الأمني بمحاوره المختلفة والذي شارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين بالإضافة للتطبيق العملي بالمعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التي تحاكي الواقع المعاصر.

وفي ختام الدورات تم تكريم أوائل المتدربين بمنحهم شهادات التقدير والتفوق وقد أعرب المتدربين عن تقديرهم لوزارة الداخلية ممثلة في أكاديمية الشرطة، لِما شاهدوه من قدرةٍ فائقة على تزويدَهم بكم من المعرفة والمهارات والخبرات التدريبية والأمنية باحترافية شديدة.

يأتي ذلك استمراراً لدور وزارة الداخلية الهادف إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني والتدريبي في شتى مجالات العمل الأمني لكافة الأشقاء من الكوادر الأمنية الدولية وفي ضوء تدعيم التعاون الأمني بين مصر وأشقائها من الدول الصديقة لتحقيق الاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية.