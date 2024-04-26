"الأوقاف": "أمانة العامل والصانع وإتقانهما".. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو "أمانة العامل والصانع وإتقانهما"، من خلال الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية، بالتزامن مع الاحتفالات بعيد العمال.

في الوقت نفسه، عقدت وزارة الأوقاف ختمة مرتلة بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها، برئاسة القارئ الطبيب أحمد نعينع، عقب صلاة الجمعة.

وأطلقت وزارة الأوقاف، الخميس، قافلة من العلماء والمبتهلين برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني، لمشاركة شمال سيناء عيدها القومي، ولمدة يومين.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن القافلة تضم كلا من:

أولًا : العلماء

الشيخ السيد محمد عبد المجيد

الشيخ أحمد عبد المنعم الغنام

الشيخ أحمد دسوقي مكي

الدكتور محمد طه رمضان

ثانيًا : المبتهلون

المبتهل حسين حسن عبد العال معتوق

المبتهل عثمان عبد العظيم أحمد مرسي

المبتهل مصطفى محمد معوض سعيد.