طقس الساعات المقبلة.. "الأرصاد": أمطار رعدية بهذه المناطق ورياح مثيرة للرمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود نشاط رياح مثير للرمال والأتربة، على جنوب البلاد، خلال الساعات المقبلة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب منشور لها عبر "فيسبوك"، الجمعة، إن الرياح الشمالية تنشط على معظم المناطق من شمال وجنوب الصعيد، ويرافق هذا تشكل السحب الرعدية على مناطق من جنوب الصعيد؛ ما يزيد من إثارة الرمال بسبب الرياح الهابطة ويؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ.

وأضافت "الهيئة"، أن الظاهرة المؤثرة هي الرمال المثارة والأتربة الناتجة عن نشاط الرياح والرياح الهابطة من السحب الرعدية.

وتابعت: كما توجد فرص كبيرة لسقوط الأمطار على جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حيث تتشكل السحب الرعدية.

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