توجيه من محافظ الجيزة بسرعة بدء رصف الطريق السطحي أسفل محور كمال عامر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حى بولاق الدكرور، بالتنسيق مع الجهات المعنية وجهاز تعمير القاهرة الكبرى؛ لسرعة الإنتهاء من أعمال المرافق والمتعارضات؛ تمهيدًا لبدء أعمال رصف وتطوير الطريق السطحى الكائن أسفل محور الفريق كمال عامر بعددًا من قطاعات حي بولاق الدكرور.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمسئولي تلك الجهات؛ لتنسيق الأدوار ووضع جدول زمنى لإنتهاء الأعمال، في إطار خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق بالمحافظة وتفتيت الكثافات المرورية.

وأكد "راشد"، خلال الإجتماع، على أهمية محور الفريق كمال عامر لما يشهده من حركة مرورية على مدار اليوم وإسهامه فى نقل الحركة المرورية للمشروعات القومية العملاقة المنتظر افتتاحها بمحيطه أو الرابطة معه.

وأشار المحافظ، إلى أن الأعمال تشمل رصف وتطوير الطرق أسفل المحور والمتفرعات بداية من كوبرى فيصل وحتى تقاطعه مع شارع ناهيا، ورفع كفاءة سلالم المشاة، وتطوير منظومتى الإنارة والمرور، وتوفير أرصفة مشاة لتيسير حركة المواطنين.

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