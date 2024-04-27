بعد عودة التقلبات الجوية.. الزراعة توجه 8 نصائح مهمة للمزارعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

وجه محمد علي فهيم رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بعض النصائح المهمة للمزارعين الواجب مراعاتها خلال الأيام المقبلة خاصة مع حالة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

وقال "فهيم"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن التغيرات الجوية التي يشهدها طقس البلاد خلال الفترة الحالية تستوجب على المزارعين إتباع التعليمات الآتية:

1- يمكن إجراء عمليات الضم ( حصاد القمح) في فترة الصباح وتأجيل الدراس حتى الاثنين أو الثلاثاء.

2- الحرص الشديد عند ري القمح (المتأخر) في معظم المناطق ويمكن الري ليلاً أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

3- يجب تعويض النباتات بالمياه والتأكد من وجود رطوبة أرضية كافية النبات.

4- رش المانجو والبصل مبيدات بليز - أكواجين برو - كيرزت ار - كابريو ديو - اوكسانيل 40 - خلال فترات الصباح الباكروقبل نشاط الرياح.

5- يجب تقريب فترات الري وتقليل الكميات واضافة 2 ك فولفيك + 3 نترات ماغنسيوم مع الري والرش مركبات الكالسيوم ( منفرداً ) بالتبادل مع مركبات البوتاسيوم فيما يتعلق ببساتين الفاكهة في مرحلة التزهير وخاصة المانجو والعنب.

6- رش بساتين الفاكهة في مرحلة العقد ومحفزات النمو والأحماض الامينية الحرة والعناصر الصغرى وخاصة الحديد والمنجنيز والزنك ويلي ذلك بحوالي 5 أيام إجراء رشة بالزيوت المعدنية الصيفية او الصابون البوتاسي.

7- رش البصل المتأخر والفاصوليا والطماطم (المكشوف) بمبيدات موسبيلان - ادمير - ادميرال - كولورز - لمبادا - افنت - بيليو.

8- فحص الطماطم جيدا لبداية انتشار البياض الدقيقي على الزراعات ومرض الخناق في القطن حديث الزراعة وشه بمبيدات اسكور - فلينت - بايفيدان.

اقرأ أيضا:

وفقًا للائحة التنفيذية.. تعرف على ضوابط أسعار التصالح في مخالفات البناء

رئيس شعبة الأسماك يكشف أثر حملة المقاطعة في بورسعيد وأسباب ارتفاع الأسعار