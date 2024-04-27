"خالد" يطلب تطليق زوجته: "صرفت فلوسي في الكوافير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -فاطمة عادل:

تقدم "خالد.ع"، (34 سنة، سائق تاكسي)، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته، مبرراً طلبه: "صرفت فلوسي في الكوافير".

يقول الزوج في دعواه التي حملت رقم 1467 لسنة 2023، بإنه تعرف على زوجته خلال توصيلها بالتاكسي الذي يعمل عليه، واتفقت معه على التواصل وتكرر توصيلها، ومن هنا تولدت مشاعر بيننا جعلتني أتمسك بالزواج منها وخلال سنتين فقط تم إتمام الزيجة.

يضيف"خالد": تزوجنا وعشنا حياة زوجية سعيدة، فهي تفعل ما بوسعها لإسعادي، وجدتها تتظاهر بالحب حتى تجعلني أتعلق بها وبالفعل حدث ذلك، دام زواجنا سنة وشهرين، فقط دون أطفال.

يكمل الزوج: "لاحظت طبع غريب في زوجتي لم أجده من قبل وهي تهتم بنفسها ولم تفكر في الالتزامات والديون التي تلاحقني، تركتها تفعل ما تريد وبررت ذلك بأنها: "فرحانه بشبابها وعاوزه تظهر جميلة في كل حالتها".

يختتم "خالد": "عملت المستحيل من أجل تغيرها وتحمل المسئولية وتكون سيدة قادرة على إدارة منزل لكنها لا تريد ذلك وبعد جمع أموال الجمعية التي قمت شهر بالكامل لتجهيزها، أنفقتها في ساعة على الكوافير، وقتها كدت أن أفقد حياتي لشعوري بالصدمة، ولا أريد المعيشة معها وطالبتها بإتمام الطلاق بالود لكنها رفضت".

وبعد يأس الزوج لجأ إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، ورفع دعوى تطليق للضرر منها، ولا تزال منظورة أمام المحكمة حتى الآن.