هل ينتهي قطع الكهرباء؟.. الوزارة توضح حقيقة وقف تخفيف الأحمال في منتصف مايو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

انتشرت أنباء ومعلومات تتضمن إصدار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بيانًا رسميًّا تضمن تحديد موعد وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال منتصف مايو المقبل؛ بسبب انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة.

وكشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة لم تصدر أي بيانات أو تصريحات تتعلق بخطة تخفيف الأحمال؛ لأن ذلك من سلطة مجلس الوزراء في المقام الأول والوزارة وشركاتها التابعة تقوم فقط بتنفيذ التعليمات وآلية التنفيذ فقط.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، أن الحديث عن وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال مجرد تكهنات وكلام لا صحة له عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، منوهًا بأن هناك تعليمات وتوجيهات يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية تتضمن تحديد زمن ومدة التخفيف عند ساعتَين فقط لكل منطقة حسب الجدول المعلن، على أن يبدأ التنفيذ من الساعة ١١ صباحًا حتى الخامسة عصرًا يوميًّا، مع استمرار استثناء المناطق الاستراتيجية من أقسام الشرطة والمستشفيات ..

وأوضح المصدر أنه يجري حاليًّا التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإرجاء فصل التيار عن المناطق التي توجد بها لجان امتحانات إلى ما بعد الثانية ظهرًا؛ بحيث يتم التخفيف من الساعة ٣ عصرًا حتى ٥ مساءً؛ لضمان انتهاء الامتحانات وسيرها بشكل سليم .

يُذكر أن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أكد وجود قرار بوقف تخفيف أحمال الكهرباء خلال الأيام المقبلة في الكنائس بمناسبة أعياد الإخوة الأقباط، على أن تتم العودة لتخفيف الأحمال في وقت لاحق، وذلك كما حدث في شهر رمضان المبارك.