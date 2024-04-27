صور.. بدء أعمال التشغيل التجريبي للمحطات الجديدة بالخط الثالث لمترو الأنفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تستعد وزارة النقل لبدء تشغيل محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، في الفترة المقبلة.

وتمتد المرحلة الثالثة بطول 7.1 كم وتشتمل على 3 محطات نفقية (التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول) ومحطة علوية (جامعة القاهرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور) والتي تم بدء التشغيل التجريبي لها في نوفمبر 2023.

وتنفذ وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، في الوقت الحالي، أعمال تشغيل تجريبي لقطارات المترو في هذه المحطات الجديدة بدون ركاب.

وانتهت الهيئة القومية للأنفاق، من اختبارات مكافحة الحريق وسحب الدخان بمحطتي التوفيقية وبولاق الدكرور كنموذج لمحطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث.