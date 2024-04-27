أعلى سطح برج بالسلام.. ضبط مهندس لإدارة شبكة توزيع الإنترنت بدون ترخيص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على مهندس، لقيامه بإدارة شبكة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص في القاهرة

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أفادة بقيام مهندس بإدارة وتشغيل شبكة لتوزيع الإنترنت بدائرة قسم شرطة السلام أول "بدون ترخيص" متخذاً من أعلى سطح أحد الأبراج السكنية بدائرة القسم مقراً لإدارة وتشغيل الشبكة، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (مجموعة من المعدات والأدوات التي يستخدمها في مزاولة نشاطه غير المشروع) واعترف بارتكابه ذلك النشاط بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.