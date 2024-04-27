أمطار رعدية وعاصفة ترابية.. الأرصاد: تغييرات في حالة الطقس على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:



قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد بداية من اليوم انخفاضًا في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية.



وأضافت منار، خلال تصريحات تليفزيونية، أن السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية خلال الفترة الحالية وحتى نهاية الأسبوع.



وتابعت: تسجل درجات الحرارة على القاهرة 31 درجة على أن يسود طقس حار على هذه المناطق بجانب الوجه البحري وبعض المناطق من شمال الصعيد، وبين دافئ إلى مائل للحرارة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.



وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أنه مع بداية ساعات الليل تتراجع درجات الحرارة بشكل أكبر، في ظل وجود برودة بالمناطق المفتوحة والمدن الجديدة والأماكن التي لها ظهير صحراوي بشكل ملحوظ.



وأشارت إلى وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق الجنوبية قد تصل إلى العاصفة الترابية على محافظات من الجنوب خاصة أسوان.



وأكدت منار غانم، أن المحافظات الجنوبية تتأثر بمنخفض السودان الموسمي، والذي يؤدي إلى انتشار كتل هوائية رطبة قادمة من على البحر الأحمر.



وأوضحت أنه يوجد أيضًا منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى سقوط أمطار رعدية على بعض المناطق الجنوبية.

