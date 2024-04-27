أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأحد، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت "الأرصاد"، أن يسود غدًا الأحد، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء والصعيد.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا الأحد، تشهد، أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا، على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

كمل يشهد، نشاط للرياح، على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

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