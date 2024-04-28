"قتلوا حمامة".. أولى جلسات محاكمة "جزارين بولاق"بسبب الدفاع عن زوجة إبن عمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

حددت "الدائرة الثامنة" بمحكمة جنايات الجيزة، جلسة 19 مايو الجاري؛ لنظر أولى جلسات محاكمة 4 متهمين من بينهم 3 أشقاء لاتهامهم بقتل جارهم "محمد.ج"، الشهير بـ"حمامة" حال دفاعه عن زوجة ابن عمه إثر مشادة كلامية وقعت بينهما. وفق محمود إبراهيم محامي المجني عليه.

ووجهت النيابة العامة في تحقيقاتها للمتهمين "يوسف. ا" جزار و "هشام .ا" جزار و"محمود.أ" جزار "أحمد .ف" عامل، القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم على قتل المجني عليه "محمد"، وتعدا المتهمون عليه بالضرب المبرح أمام والدته.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الثاني "هشام" أستل سلاحًا أبيض "سكين" من طي ملابسه وسدد له طعنة نافذة في القلب استقرت في القلب على إثرها لفظ أنفاسه الأخير قبل وصوله إلى المستشفى.

في وقت سابق أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، 4 متهمين (متهمين هاربين) لاتهامهم بقتل "محمد" المُقلب بـ"حمامة" إلي محكمة الجنايات العاجلة إثر خلافات بينهما.