طالب وراء مقتل ربة منزل لسرقتها في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، ملابسات واقعة مقتل ربة منزل، وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية، بالعثور على جثة ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم داخل مسكنها.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة طالب - مقيم بذات العقار محل إقامة المجني عليها، وأقر بارتكابه الواقعة بغرض السرقة وقيامه بالدلوف لشقة المجني عليها، وبحوزته سكين ولدى رؤيتها له حاولت مقاومته فقام بالتعدي عليها حتى فارقت الحياة، واستولى على مبلغ مالي من داخل غرفتها ولاذ بالهرب.

وتم ضبطه وأرشد عن الأداة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.