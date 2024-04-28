مخدرات بمليون جنيه.. حملة مكبرة لضبط "تجار الكيف" في الجيزة وقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتي أمن (الجيزة – قنا) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن الجيزة

ضبط عامل بمقهى بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وبحوزته 6.200 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وضبط 4 أشخاص بدائرة مركز شرطة العياط، وبحوزتهم 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

كما تم ضبط عاطلان – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة الصف، وبحوزتهما 1.800 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

مديرية أمن قنا

ضبط عنصر إجرامي – له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة قوص، وبحوزته كمية لمخدري "الحشيش – الشابو" – بندقية وعدد من الطلقات – ميزان حساس.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـمليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

وتواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة.