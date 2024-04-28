"مخدرات وسلاح".. الداخلية: تنفيذ 83 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتتمكن خلال 24 ساعة، من ضبط 186 قطعة سلاح ناري، و328 قضية مخدرات، وتنفيذ 83532 حكم قضائي متنوع.

وأثمرت الجهود عن ضبط 28 متهماً هارباً، وضبط 17 متهماً في أعمال بلطجة، وضبط 265 دراجة نارية مخالفة، وضبط 21724 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 59 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.