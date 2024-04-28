مدير سلاح الإشارة: مراكز البيانات والحوسبة السحابية أحد أهم أعمدة الاقتصاد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قال اللواء أركان حرب هاني محمود منصور مدير سلاح الإشارة "إنه في عام 2023 بدأنا في إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) كأول مركز يقدم خدمات تحليل ومعالجة البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في مصر وشمال إفريقيا طبقا لأحدث التقنيات والمعايير العالمية.

وأضاف اللواء منصور - في كلمته خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) بطريق العين السخنة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - أن الهدف من ذلك كان العمل كبديل نشط لبعض التطبيقات الحرجة لمركز البيانات الرئيسي وأيضا استخدام التكنولوجيا للحوسبة السحابية في تحليل البيانات الحكومية، بالإضافة إلى العمل كمركز وطني موحد لبيانات التعافي من الكوارث.

وتابع أن مساحة المركز تبلغ 23 ألفا و500 متر مربع، وتم استغلال 10 آلاف متر مربع للإنشاءات الحالية والباقي للتوسعات المستقبلية، مشيرا إلى أن خطة الانتهاء من إنشاء المركز كانت خلال عامين وتم تكثيف الأعمال وإنجاز المشروع خلال عام واحد فقط، وذلك لأنه تم مضاعفة معدلات العمل ومواصلة الليل بالنهار باشتراك أكثر من 15 شركة محلية وعالمية بطاقة 1200 مهندس وعامل وبلغ إجمالي أعمال الحفر 25 ألف قدم مكعب و4200 ألف قدم مكعب أعمال تسوية مع تنفيذ أعمال تكسيات تتحمل أكثر من 150 طنا خلال 5 آلاف ساعة عمل متواصلة، لافتا إلى أنه ما كان لهذا الصرح أن يكتمل بهذه السرعة المقرونة بالدقة والإتقان إلا بفضل الله تعالى وتوجيهات ومتابعة سيادتكم المستمرة لتذليل كافة الصعاب والعمل بروح الفريق بين جميع القائمين على المشروع.

وأوضح أن المشروع يتكون من مركز البيانات لتقديم خدمات الحوسبة السحابية ومبنى الإدارة والتشغيل والتأمين، بالإضافة إلى مركز التحكم التبادلي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ويحتوي المركز على 1400 خادم من الأجيال المتقدمة لتخزين ومعالجة وتحليل البيانات وتم تقسيمه إلى 3 مناطق الأولى منطقة البيانات الخاصة ثم منصة لتبادل البيانات الحكومية، بالإضافة إلى منطقة البيانات العامة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين من خلال شبكة المعلومات العالمية "الإنترنت".

وأشار إلى أن المركز يوفر خدمات الاستضافة من خلال توفير صالات مؤمنة وتحقيق التعاون والتكامل الحكومي من خلال استخدام التقنيات الحديثة لتوطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتوفير كافة البيانات الدقيقة والموقوتة للجهات الحكومية لدعم اتخاذ القرار، بالإضافة إلى ذاتية الإدارة والتشغيل للحفاظ على الخصوصية المصرية.

وأكد أن المركز يقدم حاليا خدمات لوزارة الدفاع ووزارة الصحة والسكان ووزارة العدل ومركز البحوث الطبية والطب التجديدي، بالإضافة إلى باقي الوزارات والجهات الحكومية.

وبالنسبة للرؤية المستقبلية للاستفادة من المركز.. أوضح اللواء منصور أنه سيتم تسهيل إجراءات العدالة المصرية وإجراءات التقاضي من خلال مدينة العدالة الذكية وتحسين قدرات إدارة المدن الذكية ومستويات خدمة المواطنين، بالإضافة إلى استغلال الكاميرات المتوفرة حاليا بالميادين والطرق والمحاور الرئيسية لتحليل بياناتها من خلال منصة الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة التي يوفرها المركز دون الحاجة لتغيير الكاميرات الحالية.

وأضاف أن ذلك يأتي ترشيدا للتكلفة المالية وتحسين القدرات الوطنية للاستجابة للطوارئ والحد من المخاطر واسترجاع جزء من البيانات الوطنية المستضافة بمراكز البيانات بالخارج لتعزيز الأمن القومي المصري مع إمكانية إتاحة جزء من المركز للاستثمار، حيث تم الاتفاق المبدئي مع عدد من الشركات العالمية الرائدة في المجال وجار مراجعة العقود المرسلة قانونيا وماليا، وذلك بهدف تعزيز الدور المحوري للدولة المصرية على المستوى الإقليمي من خلال استضافة البيانات من الدول المحيطة وإنشاء مراكز حوسبة سحابية الذي يجعل مصر ممرا رقميا بين الشرق والغرب ويعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى توفير التكاليف المالية اللازمة لأعمال الصيانة والتشغيل لتحقيق الاستدامة الفنية على المدى البعيد.

وأشار مدير سلاح الإشارة إلى أنه تم إنشاء وتجهيز مركز التحكم التبادلي للشبكة ومراكز السيطرة بالمحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تم الاستفادة من المراكز المتوفرة داخل مركز البيانات لإنشاء وتجهيز مركز التحكم التبادلي للشبكة الوطنية لترشيد التكلفة المالية وتم إطلاق الخدمة للحفاظ على استمرارية واستدامة العمل أثناء المواقف الطارئة، وتم الانتهاء من كافة أعمال التجهيز لمراكز السيطرة بالمحافظات بإجمالي 27 مركزا.