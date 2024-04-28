أزمة داخل الأوبرا.. طلب إحاطة لتحسين الأوضاع المالية لعازفي أوركسترا القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالي رئيس المجلس موجه إلى وزيرة الثقافة.

وذلك عملا بحكم المادة (١٣٤) من الدستور والمادة (۲۱۲) من اللائحة الداخلية للمجلس النواب بشأن وجود أزمة بين عدد كبير من عازفي أوركسترا أوبرا القاهرة ورئيس الأوبرا، بسبب مطالبهم بضرورة تعديل عقودهم ومعاملتهم المادية التي تربطهم بالأوبرا، ومطالبتهم برفع وتحريك أجورهم حتى تتناسب مع القرارات الحكومية الأخيرة بخصوص تحديد الحد الأدنى للأجور بقيمة 6 آلاف جنيه، ولهذا السبب شهدت الأوبرا تأجيل الحفلات الخاصة بالأوركسترا.

وطالبت أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإعلام والثقافة نظرا لأهمية الموضوع لمناقشته.

وأكدت النائبة هند رشاد فى طلب الإحاطة أنه لأول مرة في تاريخ الأوبرا، شاهدنا وقفات احتجاجية وأيضاً تقديم عدد من الاستقالات من عازفي أوركسترا القاهرة اعتراضا على الوضع المالي المتردي للعازفين والمطالبة بالحصول على جميع حقوقهم المالية، ومستحقاتهم المتأخرة وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور.