الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على آخر "من ذوى الاحتياجات الخاصة" بالدقهلية.

وأوضحت الوزارة في بيانها، اليوم الأحد، أنه بالفحص تبين بتاريخ 24 الجارى تبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية من (إحدى المواطنات برفقتها نجلها "من ذوى الإحتياجات الخاصة"- مقيمان بدائرة المركز) بتضررها من "عامل"- مقيم بدائرة المركز لقيامه بالتعدى على نجلها بالضرب بالأيدي وإحداث إصابته بجروح سطحية متفرقة بالجسم، بسبب خلافات الجيرة، حيث أمكن ضبطه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت الجهات المختصة التحقيق.