"الفيس بوك جابهم".. ضبط 4 متهمين بسرقة دراجة نارية في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يظهر خلاله 4 أشخاص يقومون بسرقة دراجة نارية، وضبط مرتكبي الواقعة.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لـ 4 أشخاص حال قيامهم بسرقة دراجة نارية من من أمام إحدى محطات السكك الحديدية بالشرقية.

وبالفحص تبين قيام 4 أشخاص مجهولين بسرقة الدراجة النارية من أمام إحدى محطات السكك الحديدية بأسلوب المغافلة، وتم تحديدهم وضبط مرتكبي الواقعة "لهم معلومات جنائية".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، كما تم بإرشادهم ضبط الدراجة النارية المستولى عليها، وتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.