السيطرة على حريق داخل عنبر دهانات بمصنع سيارات في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة، بـ7 سيارات إطفاء لإخماد حريق اندلع في لوحة مفاتيح داخل عنبر دهان سيارات داخل أحد مصانع السيارات بالمنطقة الصناعية بأكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا باندلاع حريق في مصنع سيارات بالمنطقة الصناعية بأكتوبر.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ ٧ سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ونجحت القوات في محاصرة النيران وإخمادها ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية أو تلفيات.

تبين من التحريات الأولية لمباحث قسم ثان أكتوبر، أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي في لوحة مفاتيح داخل عنبر دهان السيارات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.