أحمد موسى عن مركز البيانات والحوسبة السحابية: الأجهزة الوطنية تعمل لحساب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أشاد الإعلامي أحمد موسى بافتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الرقمية الجديد وأهميته البالغة للقطاع الحكومي، والذي جرى تدشينه برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي وحضور لعدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

وخلال تقديمه لبرنامج "على مسؤوليتي" على شاشة قناة "صدى البلد"، أكد موسى على الأهمية الاستراتيجية للمركز الجديد كونه يحفظ كافة البيانات الحكومية ويختزن المعلومات الحيوية للبلاد.

وأشاد موسى بمستوى التأمين العالي للشبكة المنشأة حديثًا وأكد أنها تخضع لإجراءات تأمين شديدة الإحكام تحول دون حدوث أي اختراقات أو تلاعبات بمحتوياتها.

واستذكر موسى حوادث الاختراق السابقة التي تعرض لها قطاع المعلومات في مصر، ومنها تسريب بيانات موظفي الأحوال المدنية في مدينة العريش بشمال سيناء عام 2011، وما شكله ذلك الحادث من تهديد للأمن القومي المصري.

وحذر موسى من محاولات الاختراق والتسلل التي قامت بها جماعة الإخوان المسلمين إبان فترة حكمهم المشؤومة، وسعيهم للاستيلاء على قواعد البيانات الحكومية المهمة والاستعانة بها لأغراضهم الخبيثة.

واختتم موسى بالتأكيد على ويقظة الأجهزة والجهات السيادية في حماية مصالح الوطن والمواطنين، وضرورة توخي أقصى درجات الحذر للتصدي لأي محاولة اختراق تستهدف المساس بأمن مصر القومي.