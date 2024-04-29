"السكر والكلى".. من هم المرضى الأكثر عرضة للإصابة بالجلطات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور أحمد أشرف عيسى، استشاري القلب والقسطرة، إن هناك انتشارا لحالات الجلطة الفترة الماضية، نتيجة خلل في كمية الدم الذي يصل للعضو، إذ أن السن لم يعد عامل للإصابة بالجلطة.

وأشار خلال لقاء خاص في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هناك عدة أسباب للإصابة بالجلطة، منها تناول المكملات الغذائية، والضغط النفسي، قائلا: "الزعل الشديد أو الفرح الشديد يمكن أن يؤدي للإصابة بجلطة والوفاة في الحال".

ونوه إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالجلطات الدموية بسبب التغيرات في تدفق الدم والمناعة.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك متابعة للتاريخ المرضي للعائلة، مضيفا: "إحنا في مصر بنسبها بالبركة، لابد من القيام بعمل فحوصات دورية ".