قرار من النيابة ضد عامل وشقيقه بتهمة حرق صيدلية بالشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمود الشوربجي:

فتحت نيابة الشروق وبدر، تحقيقات موسعة في واقعة إضرام عامل وشقيقه النيران عمدًا بإحدى الصيدليات في منطقة الشروق، حيث أمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الواقعة لتفريغها.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق في صيدلية بدائرة القسم.

بالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل توصيل طلبات سابق بالصيدلية وشقيقه، مقيمان بمحافظة الشرقية.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية تم ضبطهما وبحوزتهما دراجة نارية ملك أحدهما.

وبمواجهتهما اعترف العامل بارتكاب الواقعة باستخدام مادة تساعد على الاشتعال؛ لوجود خلافات مع مدير الصيدلية والعاملين بها لقيامهم بفصله من العمل.

وأكد اقتصار دور المتهم الثاني على انتظاره بجوار الدراجة النارية لتسهيل هروبه عقب ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.