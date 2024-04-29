"إسكان النواب" توافق على موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي

وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، على مخصصات الهيئة العامة للتنمية السياحية، والمقدرة بـ 3.90.500 مليار جنيه، مقابل 2.124.351 مليار جنيه بزيادة بلغت 948.149 مليون جنيه.

كما بلغ إجمالي تقديرات الموازنة الحالية جميع الأبواب ما عدا الباب السادس للهيئة، 2.129.500 مليار جنيه.

كما بلغت إجمالي تقديرات الخطة الاستثمارية الباب السادس للهيئة 70 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، والمخصص لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، وذلك للجهات التالية:

* الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

* الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

* الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.

* هيئة تنمية الصعيد.

* الهيئة العامة للتنمية السياحية.

* الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

* الجهاز المركزي للتعمير.

* صندوق البحوث والدراسات الداخلة في مجال أنشطة التعمير.

* الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.