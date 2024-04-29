شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: الانتهاء من 20 مشروعا بـ 11 محافظة خلال 8 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه خلال الـ8 أشهر القادمة ستنتهى الوزارة من 20 مشروعا بـ 11 محافظة .

وأضافت وزارة الصحة والسكان: ستعمل تلك المستشفيات بسعة 2747 سريرا .

وكان الدكتور أنور اسماعيل مساعد وزير الصحة لشؤن المشروعات القومية أكد أن الوزارة انتهت فعليا من أكتر من 24 مشروعا فى 11 محافظة بإجمالى تكلفة 7.34 مليار جنيه، موضحا أن المشروعات تتضمن 2574 سريرا بينهم 1672 كإقامة و557 عناية و328 غسيل كلوى و346 حضانات و87 عمليات، وتابع: بدأنا هذة المشروعات منذ 2022 وحتى 2024.

وأوضح أنه جارى إنشاء مستشفى طوارئ العين السخنة، بتكلفة 490 مليون جنيه، باجمالى 64 سريرا، مضيفا أنه جارى الانتهاء من إنشاء مستشفى كوم أمبو، ومستشفى السباعية، بمحافظة أسوان، بتكلفة تبلغ 932 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية 200 سرير منها 105 أسر إقامة داخلى و43 سرير رعاية و53 ماكينة غسيل كلوي، و52 حضانة، و10 غرف عمليات، علاوة على مستشفى الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، بتكلفة تبلغ 680 مليون جنيه، بطاقة استيعابية 138 سريرا، منها 80 سرير إقامة داخلي، و23 سرير رعاية، و35 حضانة، و6 غرف عمليات، و21 ماكينة غسيل كلوي.

وتابع: جارى الانتهاء من إنشاء مستشفى طنطا العام، والسنطة المركزى بمحافظة الغربية، بتكلفة تبلغ 1.35 مليار جنيه، وبطاقة استيعابية 517 سريرا، منها 407 أسرة إقامة داخلي، و58 غرفة رعاية، و52 ماكينة غسيل كلوي، و51 حضانة، و14 غرفة عمليات، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى بدر المركزى بمحافظة البحيرة، بتكلفة تبلغ 638 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية 100 منها 78 اقامة و14 غرفة رعاية، و8 حضانات، و4 غرفة عمليات