وزير النقل يبحث إنشاء مصنعين ببرج العرب لإنتاج أنظمة السكة الحديد وووحدات الجر الكهربائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

زار الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، صباح اليوم، مصنع شركة ألستوم بمدينة فالنسيان برفقة السفير علاء يوسف، سفير جمهورية مصر العربية بدولة فرنسا، لتفقد أعمال التصنيع الجارية لمشروع تصنيع وتوريد ٥٥ قطارا للخط الأول للمترو.

وأكد الوزير، الأهمية البالغة لهذا المشروع لتطوير الخط الأول للمترو وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والذي ينقل حاليا حوالي ١،٣ مليون راكب يوميا ومخطط أن ينقل الخط بعد تطويره حوالي ٢ مليون راكب يوميا.

وأضاف أن هذا المشروع يأتي في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات.

وبعد تفقد المصنع، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماعا موسعا مع هنري بوبار رئيس شركة ألستوم حيث ناقش فيه أهمية قيام شركة ألستوم بالبدء في إنشاء المجمع الصناعي الخاص بالشركة في مدينة برج العرب بالإسكندرية والمتضمن إنشاء مصنعين أحدهما لإنتاج الأنظمة المختلفة للسكك الحديدية والأنفاق مثل الإشارات والاتصالات والتحكم والسيطرة والآخر لتصنيع الوحدات المتحركة ذات الجر الكهربائي بمختلف أنواعها.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على توطين صناعة السكك الحديدية في مصر توفيرا للعملة الأجنبية.

وأكدت الشركة التزامها الكامل بتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر ومن المخطط أن يتم استخدام المجمع الصناعي في إنتاج الأنظمة الكهربائية والوحدات المتحركة إلى مختلف دول العالم أيضا مما يحقق عائدا اقتصاديا إيجابيا للدولة المصرية.

كما سيوفر هذا المجمع الصناعي أكثر من ١٢٠٠ فرصة عمل من المهندسين والفنيين المصريين.

كما ناقش الوزير استعدادات الشركة للبدء في التشغيل التجريبي لمشروع مونوريل شرق النيل في أكتوبر المقبل وأهمية بدء البرنامج التدريبي للمصريين في مجال تشغيل وصيانة المونوريل حيث أنه من المخطط أن تكون نسبة العمالة المصرية ٩٥٪؜ من إجمالي عدد العمالة الخاصة بالمشروع.