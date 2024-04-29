حكم قضائي في اتهام مرتضى منصور بسبّ وقذف موظفة المركزي للمحاسبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة الجنح الاقتصادية، اليوم الإثنين، ببراءة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق من تهمة سب وقذف لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وكتب منصور على حسابه بموقع فيسبوك "أصدرت عدالة المحكمة برئاسة معالي المستشار وائل ابراهيم حكما ببراءة المستشار مرتضى منصور عن جريمتي القذف والسب وانقضاء الدعوى الجنائية وإثبات ترك المدعية دعواها المدنية وتغريمه 20 ألف جنيها عن جريمة تعمد الإزعاج وإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة".

صدر الحكم في القضية رقم 1513 لسنة 2023 جنح مالية 1075لسنة 2023 جنح اقتصادية.