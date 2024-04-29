شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: اللقاحات أنقذت 25 مليون شخص بإقليم شرق المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين مؤتمرا صحفيا، عبر الفيديو بمناسبة الذكرى السنوية الـ 50 لبرنامج التطعيم الموسع بمناسبة أسبوع التطعيم العالمي لعام 2024.

الدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، نيابة عن الدكتورة حنان بلخى المدير الإقليمى لشرق المتوسط، هذه المبادرة التى اطلقتها منظمة الصحة العالمية كانت لـ 6 أمراض فقط منذ ان تم اطلاقها، حاليا تطلق 13 لقاحا لـ 13 مرضا، موضحة، إنه فى اقليم شرق المتوسط فإن اللقاحات انقذت أرواح 25 مليون شخص، كما أن لقاحات كورونا حمت ملايين الأرواح، وما كان هذا ليتحقق ذلك إلا بتعاون الجميع مع اليونسيف ومؤسسة جافى، ولازال التطعيم مهما ولابد أن نصل إلى كل طفل فى العالم والوصول الى تطعيم الاطفال فى البلدان التى تعانى من النزاعات، وعلينا أن نضمن استمرار حماية كل شخص، ونؤكد للجميع أننا بمقدورنا حماية الجميع من المرض باللقاحات .

ويسلط أسبوع التطعيم العالمي هذا العام الضوء على أهمية اللقاحات المنقذة للأرواح، مع التركيز على تدارك من فاتهم التطعيم، والتعافي، وتعزيز برامج التطعيم للوصول بها إلى مستوياتها قبل جائحة كورونا.

ويأتي عقد المؤتمر الصحفي، احتفاء بالذكرى السنوية الـ 50 لإنشاء منظمة الصحة العالمية لبرنامج التطعيم الموسع في عام 1974، التي تمثل فرصة للاحتفال بالإنجازات والدعوة إلى زيادة الاستثمار في اللقاحات وتوسيع نطاق فوائد اللقاحات الجديدة بعدل وإنصاف طيلة العمر.

شارك في المؤتمر الصحفي الدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ومارك روبين نائب المدير الإقليمي بمكتب اليونيسيف الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتاباني مافوسا المدير الإداري للبرامج القطرية بالتحالف العالمي من أجل اللقاحات.

وتشكل حملات التطعيم العالمية في النصف الثاني من القرن العشرين واحدة من أعظم إنجازات البشرية، حيث تمكنت حملات التطعيم من القضاء على الجدري والاقتراب من القضاء على شلل الأطفال وضمان بقاء المزيد من الأطفال على قيد الحياة ونمائهم أكثر من ذي قبل.

وتركز برنامج التطعيم الموسع في بدايته في عام 1974 على حماية جميع الأطفال من 6 من أمراض مرحلة الطفولة، بينما ارتفع عدد اللقاحات الموصى عالميا بالحصول عليها على مدار الحياة اليوم إلى 13 لقاحا، و17 لقاحا إضافيا يوصى بأخذها حسب السياق، ومع التوسع في برنامج التطعيم على مدار الحياة، أصبح اسم البرنامج اليوم البرنامج الأساسي للتمنيع.

وفي السنوات القليلة الماضية أثناء جائحة كورونا حاد التقدم في التطعيم عن مساره الصحيح، وفي حين حصل على التطعيم أكثر من 4 ملايين طفل إضافي في العالم في عام 2022 مقارنة بعام 2021، لايزال هناك 20 مليون طفل لم يحصلوا على لقاح واحد أو أكثر من لقاحاتهم المقررة.

وتشكل النزاعات المتزايدة والانكماش الاقتصادي، وارتفاع معدلات التردد في أخذ اللقاحات، بعض التهديدات التي تواجه الجهود المبذولة للوصول إلى هؤلاء الأطفال، ونتيجة لذلك، يشهد العالم فاشيات مفاجئة للدفتيريا والحصبة وهي أمراض كان القضاء عليها في المتناول.

