متحدث الوزراء يكشف تداعيات الحرب في غزة على الشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع بين الطرفين وإعادة الإعمار لقطاع غزة.

وقال "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تعليقًا على ما يتردد عن سعي إسرائيل لاقتحام رفح الفلسطينية، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد على أن قيام إسرائيل بعملية في رفح الفلسطينية سيؤدي إلى ضغط كبير على منطقة الحدود، وسيكون له تداعيات خطيرة،

وأشار متحدث الوزراء، إلى موقف الدولة الواضح، وهو رفض تهجير الفلسطينيين أو القيام بأي عمليات في منطقة رفح كما أعلنت مصر سابقا.

وبشأن موقف المهاجرين إلى مصر، أضاف الحمصاني أن رئيس الوزراء أعلن أن مصر تستضيف 9 ملايين مهاجر من جنسيات مختلفة وفقا لمنظمة الهجرة الدولية، متابعا: مصر قدمت خدمات بنحو 10 مليارات دولار للمهاجرين، ورغم الأزمات الاقتصادية تحملت مصر هذا الرقم، والنموذج المصري في الاحتضان أحد أفضل النماذج الدولية لاستضافة المهاجرين، وفق ما أقرته المنظمات الدولية.

ونوه المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي شدد على أن تداعيات الحرب في غزة أثرت سلبا على مصر، منها انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 50% وتراجع أعداد السائحين لـ600 ألف سائح.

وحول زيارة رئيس الحكومة البيلاروسي لمصر، اختتم محمد الحمصاني قائلا: لأول مرة تستقبل مصر رئيس حكومة بيلاروسي، ونسعى لتطوير التعاون بين البلدين، والفترة المقبلة ستشهد تطوير العلاقات في الصناعات الثقيلة والتبادل السياحي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وسيتم مناقشة ذلك خلال الاجتماعات الثنائية غدا بين الجانين.