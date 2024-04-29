محافظ الجيزة يوجه بضبط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد "التوك توك" -(صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، شكوي المواطنين من إعاقة في الحركة المرورية؛ تسببها مركبات التوك توك في شارع ترسا بحي الطالبية

وبحسب بيان المحافظة، اليوم الإثنين، وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي الطالبية وإدارة المرور، بالتعامل الحازم حيال أية مخالفات لمركبات التوك توك سواء السير عكس الإتجاه، أو إعاقة الحركة المرورية، أو غسيل المركبات بنهر الطريق، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وشنت "الجيزة"، حملات مكبرة على مدار اليوم، وذلك من خلال حي الطالبية.

وأسفرت الحملات، عن ضبط والتحفظ على عددًا من مركبات التوك توك المخالفة وجاري الاستكمال.

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