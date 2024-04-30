شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يعقوب: القضية الفلسطينية حاضرة بقوة على أجندة العمل الوطنية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير ”الخليج 365”، إن القضية الفلسطينية حاضرة بقوة على أجندة العمل الوطنية المصرية للسياسة الخارجية، لافتا إلى جولات المحادثات المتتالية للإدارة المصرية مع كافة الأطراف المعنية الإقليمية والدولية لدعم القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار.



وأوضح "يعقوب"، خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء الخير يا مصر" على إذاعة البرنامج العام، أن وباء كورونا والتوترات الجيوسياسية وغيرها من المتغيرات العالمية أثرت على معدلات النمو الاقتصاد العالمى وارتفاع معدلات التضخم، وهو ما دفع الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لرفع معدلات الفائدة إلى 5.5%.

ولفت الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أن "القاهرة" تستضيف العديد من المباحثات مع كافة الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية فى إطار جهود وقف نزيف الدماء الفلسطينية وإنهاء معاناة الأخوة الأشقاء فى قطاع غزة، لافتا إلى أن معبر رفع يعمل لمدة 24 ساعة يومياً لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية، مشيراً إلى أن مصر هى الداعم الأكبر تاريخيا للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة السياسية والدبلوماسية والإنسانية، لافتا إلى أهمية الإشارة إلى الثوابت المصرية الخاصة بالقضية الفلسطينية المتمثلة فى ضرورة وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية وحل الدولتين ورفض تهجير الفلسطينيين.