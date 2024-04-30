لميس الحديدي: مساع مصرية للوصول لهدنة التقاط أنفاس في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن كل الأنظار تتجه للساعات القادمة التي تحمل مصير الحرب في غزة، حيث تنتظر الأطراف الرد من حركة حماس على الورقة المصرية والرد الإسرائيلي عليها ايضًا فيما يتعلق بالهدنة، وتأجيل عملية إجتياح رفح.

وأضافت "الحديدي"، خلال برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON: "السلطات المصرية تسعى بكل جهدها للوصول لهدنة إلتقاط أنفاس"، موضحة أن مصر تحاول أن تنقذ مليون نصف مليون فلسطيني، إذا ماقرر الجيش الاسرائيلي عملية برية في رفح.

أكملت مقدمة "كلمة أخيرة": "في القاهرة يوجد وفد من حماس بقيادة خليل الحيه، ومن المتوقع وصول وفد إسرائيلي غدًا في حال جائت التطورات ايجابية".