عباس شراقي: بحيرة فيكتوريا وصلت إلى أعلى مستوياتها التاريخية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، أسباب هطول الأمطار الغزيرة على بعض البلدان الإفريقية هذا الوقت من العام، معلقا: منسوب بحيرة فيكتوريا وصل لأعلى منسوب لها في التاريخ، وقد تتخطى الرقم القياسي في عام 2020 لـ 1136.81 سم، بزيادة 10 مليارات م3.

وتعليقا على سيول تنزانيا وكينيا، أكد الدكتور عباس شراقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك نحو 200 ألف مواطن من تنزانيا تشردوا بسبب كميات الأمطار، زيادة على تشرد العشرات في دولة كينيا.

وأشار "شراقي"، إلى أن انهيار السدود الصغير في تلك الدول بسبب عدم بنائه بطرق هندسية ما يؤدي لخسائر فادحة، منوها إلى أن شهر أغسطس يكون شهر الفيضانات في السودان وإثيوبيا.

وأضاف أن المياه وصلت لمستوى أعلى من المتوسط في بحيرة فيكتوريا، وإيرادات مصر 15% من بحيرة فيكتوريا، متوقعًا أن موسم الأمطار المقبل سيزيد من إيرادات نهر النيل في أغسطس المقبل.

وتابع الدكتور عباس شراقي: المنطقة الاستوائية في إفريقيا تشهد أمطارا غزيرة هذا العام.



